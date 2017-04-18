Прем’єр Японії закликав до мирного розв’язання напруженості навколо КНДР

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликав до мирного вирішення напруженості навколо Північної Кореї. Про це він заявив на початку переговорів із віце-президентом США Майком Пенсом, який 18 квітня прибув до Японії.

«Це питання першорядної важливості для нас – шукати дипломатичні зусилля. Водночас діалог заради діалогу даремний і для нас необхідно чинити тиск», – відзначив Абе.

«Під час зустрічі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе я повторив те, що президент Дональд Трамп говорив йому раніше цього року: США залишаються відданим партнером (Японії – ред.)», – написав у Twitter віце-президент США Майк Пенс.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сподівання, що Сполучені Штати не вдаватимуться до «дуже ризикованих» односторонніх бойових дій супроти Північної Кореї, як це було нещодавно в Сирії.

Лавров таким чином відповів на поширену раніше 17 квітня заяву віце-президента США Майка Пенса, що завершилася «епоха стратегічного терпіння» щодо зусиль Північної Кореї зі створення ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп 17 квітня також наголосив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має «поводитися слушно».