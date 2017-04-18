Міністр оборони США обговорить на Близькому Сході опір екстремізму

Міністр оборони США Джим Маттіс розпочав 18 квітня тижневе турне країнами Близького Сходу, а також Африки. Метою поїздки є переговори з партнерами Сполучених Штатів у боротьбі з ісламським екстремізмом.

Першим пунктом у програмі турне Маттіса є столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд, де заплановані зустрічі з керівництвом країни. Голова Пентагону також планує відвідати Єгипет, Ізраїль, Катар і Джибуті.

Як проінформувало оборонне відомство, Маттіс підтвердить «ключові військові союзи США, зв’язки зі стратегічними партнерами на Близькому Сході і в Африці, а також обговорить спільні зусилля для… перемоги над екстремістськими терористичними організаціями».