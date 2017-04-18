ЗСУ: на Київщині у військовій частині через вогнепальне поранення минулої доби загинув військовий

У військовій частині Васильківського гарнізону внаслідок вогнепального поранення загинув військовослужбовець.
«17 квітня близько 17:00 у військовій частині Васильківського гарнізону під час виконання службових обов’язків внаслідок вогнепального поранення загинув військовослужбовець», – повідомляє повітряне командування «Центр» на своїй сторінці у Facebook.
За фактом загибелі військового проводиться службове розслідування.
На місці події працює комісія у складі представників Національної поліції, військової прокуратури, Військової служби правопорядку та офіцерів управління повітряного командування «Центр».
Оперативне командування «Центр» – оперативне об’єднання Збройних сил України у центральній частині України, розташоване у місті Васильків на Київщині.
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