ЗСУ: на Київщині у військовій частині через вогнепальне поранення минулої доби загинув військовий

У військовій частині Васильківського гарнізону внаслідок вогнепального поранення загинув військовослужбовець.

«17 квітня близько 17:00 у військовій частині Васильківського гарнізону під час виконання службових обов’язків внаслідок вогнепального поранення загинув військовослужбовець», – повідомляє повітряне командування «Центр» на своїй сторінці у Facebook.

За фактом загибелі військового проводиться службове розслідування.

На місці події працює комісія у складі представників Національної поліції, військової прокуратури, Військової служби правопорядку та офіцерів управління повітряного командування «Центр».

Оперативне командування «Центр» – оперативне об’єднання Збройних сил України у центральній частині України, розташоване у місті Васильків на Київщині.