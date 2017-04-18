Трамп привітав Ердогана з успіхом на референдумі – Білий дім

Президент США Дональд Трамп зателефонував президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану й привітав його з успіхом на референдумі щодо розширення повноважень глави держави. Про це 17 квітня повідомив Білий дім.

Трамп зателефонував Ердогану попри стурбованість, висловлену раніше Держдепартаментом США, європейськими спостерігачами та опозиційними партіями Туреччини. Зокрема, американське зовнішньополітичне відомство у своїй заяві закликало владу Туреччини поважати різні точки зору і «підтримувати змістовний політичний діалог» із опозиційними партіями.

Критики заявляють про значні порушення, в тому числі ухвалене незадовго до початку голосування рішення турецької влади допустити підрахунок мільйонів непроштампованих бюлетенів.

Пропоновані конституційні зміни, за підрахунками виборчої комісії Туреччини, підтримали 16 квітня 51,4% виборців. Підтримані на референдумі 18 конституційних поправок потенційно дозволять Ердогану залишатись при владі до 2029 року.