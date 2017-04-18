У Києві відновили роботу 3 центри паспортного сервісу – держпідприємство «Документ»

У Києві три центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» відновили роботу в повному обсязі, інші центри паспортного сервісу працюють через підрозділи Державної міграційної служби (ДМС), повідомляється на сайті держпідприємства «Документ».

За повідомленням, ці центри працюють в повному обсязі, як з оформлення, так і видачі закордонних паспортів та ID-карт, а решта центрів «Паспортний сервіс» працюють в режимі видачі біометричних закордонних паспортів та ID-карт через підрозділи міграційної служби.

«Якщо ви отримали SMS про готовність документів, і не маєте можливості почекати з отриманням паспорта, ви маєте можливість отримати його в територіальних підрозділах ДМС. За попереднім погодженням необхідно звернутися по телефону центру», – йдеться в повідомленні.

6 квітня в Україні були тимчасово припинені оформлення та видача біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон і ID-паспорт) в центрах надання адміністративних послуг і «паспортних сервісах», натомість підрозділи міграційної служби працювали в штатному режимі.

У Державній міграційній службі України повідомляли, що така ситуація склалася в результаті «слідчих дій співробітників СБУ у одного з операторів зв’язку».

З 1 січня 2016 року в Україні почали видавати внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки. Чинне законодавство не передбачає примусової заміни паперових внутрішніх паспортів громадян на пластикові ID-картки з електронним чипом.