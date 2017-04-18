В окупованому Криму відбудеться чергове засідання у справі журналіста Миколи Семени

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя 18 квітня проведе чергове судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени, якого російська влада звинувачує у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У коментарі сайту Радіо Свобода «Крим.Реалії» журналіст наголосив, що справа проти нього має політичний характер.

«Звинувачення щодо мене є не правовим, а політичним. Ніде в світі, тим більше щодо журналістів, не практикують засудження з приводу публікації думки. У тому числі стаття російської конституції гарантує громадянам Росії вільну публікацію думки, але, тим не менш, на практиці це переслідується», – зазначив Семена.

Разом з тим, журналіст висловив надію на справедливий суд.

«Мені як людині, яка потрапила і перебуває в цих жорнах, хотілося б сьогодні все ще вірити в те, що справедливе правосуддя в Росії можливе, що не всі судді виконують чіткі команди, що відсутнє «телефонне право», – додав Семена.

7 грудня слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа складається з шести томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки добитися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анесованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.