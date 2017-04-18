У Киргизстані протестують проти засудження трьох опозиціонерів, політики готують апеляцію

У Киргизстані адвокати і родичі трьох опозиційних політиків протестують проти вироків, винесених за звинуваченням у змові з метою повалення уряду.

Адвокати і члени сім’ї повідомили журналістам в Бішкеку 18 квітня, що Ернест Карибеков, Кубаничбек Кадиров і Бектур Асанов будуть оскаржувати вироки суду і тривалі терміни тюремного ув’язнення, винесені днем раніше.

Бішкекський суд визнав трьох політиків винними у плануванні захоплення влади силою. Карибеков був засуджений до 20 років позбавлення волі, в той час як Кадиров і Асанов засуджені до тюремного ув’язнення терміном до 12 років.

Четвертий політик, Дастан Саригулов, був засуджений до чотирьох років позбавлення волі, з яких три роки умовно.

Політики були заарештовані і звинувачені в березні 2016 року, після того, як в інтернеті поширився аудіозапис з обговоренням способів повалення уряду.

Асанов сказав місцевому бюро Радіо Свобода до його арешту, що аудіозапис був підроблений і оприлюднений для спроби«шантажу опозиції».