Податківець на Київщині завдав збитків державі на 12 мільйонів гривень – ДФС

Державна фіскальна служба України повідомила 18 квітня, що співробітники її управління внутрішньої безпеки в Київській області спільно з Генеральною прокуратурою викрили факт зловживання службовим становищем одним із заступників начальника фіскальної служби в Київській області.

«Податківець, діючи на користь суб’єктів господарювання… незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати податків, що завдало збитки державному бюджету України на суму понад 12 мільйонів гривень. За вказаним фактом Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області в межах кримінального провадження повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищемта вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Імені цього чиновника у ДФС не вказують.

Нині під слідством перебуває ще один високопосадовець фіскальної служби – відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров.