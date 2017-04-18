У Казахстані екс-голові спілки журналістів скоротили термін ув’язнення

Колишному голові спілки журналістів Казахстану Сейткази Матаєву наполовину, тобто на два роки й вісім місяців, скоротили невідбуту частину терміну ув’язнення. Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода.

Адвокат Матаєва Мадіна Бакієва заявила 18 квітня, що термін її клієнта був скорочений за амністією, оголошеною в грудні з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності Казахстану.

62-річний Сейткази Матаєв у жовтні 2016 року був визнаний винним в ухиленні від сплати податків і розкраданні, його засудили до шести років позбавлення волі. За аналогічними звинуваченнями до п’яти років за ґратами був засуджений його син Асет Матаєв, який був директором приватної інформаційної агенції КазТАГ.

Сейткази та Асет Матаєви заперечують звинувачення, Правозахисники заявляють, що кримінальна справа проти Сейткази Матаєва була порушена за сфабрикованими звинуваченнями через його роботу як голови спілки журналістів.