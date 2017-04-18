ДПСУ: для 6 громадян Узбекистану заборонили в’їзд в Україну через проїзд до Криму

У Державній прикордонній службі України заявляють, що для шести громадян Узбекистану заборонили в’їзд в Україну через порушення умов проїзду до анексованого Росією Криму.

Як повідомляє прес-служба відомства, ця заборона діятиме на три роки.

За даними прикордонників, 17 квітня до контрольного пункту «Чонгар» із анексованого Криму прибули 6 громадян Узбекистану, у ході перевірки з’ясувалося, що іноземці в Крим потрапили через пункт пропуску, функціонування якого тимчасово призупинено, і у них немає спеціальних дозволів для перебування на півострові.

У Держприкордонслужбі нагадують, що в’їзд та виїзд з анексованого Криму здійснюються тільки через контрольні пункти «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар».

Росія анексувала український Крим навесні 2014 року. Україна офіційно визнала Крим тимчасово окупованою територією. Для проїзду на півострів іноземні громадяни мають отримати спеціальний дозвіл від української влади.