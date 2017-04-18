У суді у «справі Чийгоза» допитують екс-главу Рескомінформу Криму

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму у кримінальній справі щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АР Крим з інформації Шевкета Меметова. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

У ході засідання він заявив, щоучасники обох мітингів 26 лютого 2014 року почали збиратися ще до 9:00 ранку. При цьому, за його словами, приблизно до 11:00 обидві сторони були налаштовані мирно, деякі спілкувалися між собою, ситуація змінилася в бік агресії після організованого прибуття великої групи проросійських учасників.

Меметов стверджує, що згодом бачив понад 10 автобусів з Севастополя і Бахчисарая, на яких після мітингуорганізовано поїхали проросійськи налаштовані особи. Крім того, Меметов зауважив бездіяльність співробітників міліції, які не вживали жодних дій, щоб запобігти сутичкам.

На засіданні у «справі Чийгоза» 13 квітня суд допитував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року і звинуватили в організації масових заворушень. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза суд анексованого Криму розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як на закритому засіданні суд розділив цю справу на дві – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі. Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень, а Мустафу Дегерменджі й Алі Асанова – в участі в них.