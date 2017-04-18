Мін’юст: на посаду керівника люстраційного департаменту претендують 6 людей

У Міністерстві юстиції України повідомляють, що заявки для участі в конкурсі на посаду директора департаменту з питань люстрації подали 6 людей.

Як повідомляє прес-служба відомства, конкурсний відбір на цю посаду триватиме з 19 по 21 квітня, зокрема, 19 квітня відбудеться тестування претендентів, вирішення ситуаційних завдань – 20 квітня, співбесіда запланована на 21 квітня.

Мін’юст опублікував список кандидатів, серед них Назар Крупчак (бере участь у конкурсі не вперше) – помічник-консультант депутата від фракції «Народний фронт» Валерія Бабенка, адвокат Петро Маслянчук, працівник сектору запобігання корупції Мінагрополітики Віктор Рева, Анастасія Задорожна, яку в березні призначили виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації.

17 березня Міністерство юстиції оголосило повторний конкурс на вакантні посади директора департаменту з питань люстрації та його заступників.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім, пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його «нав’язуванням кандидатури».

У грудні 2016 року Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації. Для участі в конкурсі подали документи 12 людей. Проте тоді не обрали переможця.

У січні Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс, проте переможця також не визначили.