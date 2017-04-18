Тбілісі різко критикує візит міністра закордонних справ Росії в Абхазію

Грузія різко критикує Москву через запланований візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в сепаратистський регіон Абхазію.

Спеціальний представник грузинського прем’єр-міністра зі зв’язків з Росією Зураб Абашидзе заявив 18 квітня, що дводенний візит буде «порушенням суверенітету Грузії».

Заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія заявив, що Росія «ігнорує... міжнародні принципи і закони».

На 18-19 квітня запланована зустріч Лаврова з офіційними особами з сепаратистського керівництва Абхазії, також він має бути присутнім на церемонії з нагоди відкриття, як заявляє Москва, посольства Росії в Абхазії.

Росія визнала Абхазію і Південну Осетію незалежними державами після 5-денної війни проти Тбілісі в 2008 році і утримує тисячі військовослужбовців в цих двох регіонах.

Лише деякі країни – Нікарагуа, Венесуела і Науру – визнали ці регіони, переважна більшість країн вважає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії.