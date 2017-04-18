ГПУ просить Канаду допомогти в розслідуванні зловживань, пов’язаних з виданням книги Януковича

Генеральна прокуратура України просить Канаду допомогти в розслідуванні зловживань, пов’язаних з виданням книги колишнього президента України Віктора Януковича «Україна – країна можливостей». Про це йдеться у рішенні суду від 6 квітня, яке опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

«У володінні компанії SHAW Communications Inc. (Канада) на електронних носіях інформації є відомості про зв’язок користувача поштової скриньки, поштові скриньки та ІР-адреси з яких надходили і на які відправлялися електронні листи, які в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні», – зазначається у рішенні суду.

Суд надав дозвіл слідчому ГПУ на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги до канадської компанії з тимчасовим доступом до інформації щодо електронної поштової скриньки.

У серпні 2015 року Генеральна прокуратура почала кримінальне провадження за статтями «легалізація (відмивання) доходів»,«прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Янукович підозрюється в одержанні хабара на суму 26 мільйонів гривень у період 2011–2012 років за сприяння з використанням свого службового становища особам, яким було підконтрольне підприємство «Новий світ», у веденні підприємницької та іншої діяльності, а також заступництво за них у відносинах з державними та правоохоронними органами.

У липні 2011 року в Донецьку друкарня «Новий Світ» і Янукович уклали договір, за умовами якого екс-президент мав написати книгу «Україна – країна можливостей», а видавництво, у свою чергу, мало заплатити а йому авторську винагороду у сумі 32 мільйони гривень.

«У кримінальному провадженні, серед іншого, встановлюються особи, які є дійсними авторами текстів розділів зазначеної книги, обставини та період їх написання. Установлено, що більша частина текстів розділів книги створена у період березня-травня 2011 року іншою особою…Абонент поштової скриньки обізнаний, хто саме є дійсним автором текстів зазначеної книги, володіє відомостями про обставини за яких зазначені тексти книги надійшли і були використані Януковичем, як їх автором», – заявляють у прокуратурі.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.