Прем’єр Великобританії оголосила про проведення дострокових виборів в парламент

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про намір розпустити Палату громад парламенту і провести дострокові вибори. Про це Мей повідомила в екстреній заяві після зустрічі з міністрами уряду.

Прем’єр-міністр запропонувала розпустити нижню палату парламенту і призначити дострокові вибори на 8 червня. Очікується, що це питання розглянуть завтра, і більшість парламентаріїв підтримає прем’єра.

Раніше прем’єр-міністр і члени її уряду неодноразово відкидали можливість проведення виборів до 2020-го року, тому сьогоднішня заява стала несподіванкою для преси і спостерігачів.

Мей заявила у вівторок, що проведення нових виборів необхідне для забезпечення стабільності в ситуації, коли країна почала переговори про вихід з Євросоюзу.

За словами прем’єр Британії, тепер виборці зможуть визначити ту стратегію переговорів, яку вони вважають кращою.

Мей закликала виборців підтримати Консервативну партію, яку вона очолює. Опозиційні лейбористи виступають проти так званий «жорсткий Брекзит», а ліберальні демократи закликають переглянути підсумки референдуму про вихід країни з ЄС. Згідно з останніми опитуваннями, консерватори лідирують з великим відривом.