НАБУ: детективи розслідують 49 проваджень щодо корупції на держпідприємствах

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що детективи наразі розслідують 49 кримінальних проваджень щодо корупції на державних підприємствах.

Як повідомляє прес-служба бюро, за попередніми оцінками, сумарні збитки завдані цим держпідприємствам через кримінальні корупційні правопорушення, перевищують 20 мільярдів гривень.

У НАБУ зауважують, що найбільше корупційних правопорушень зафіксовані у компаніях з паливно-енергетичного, аграрно-промислового, гірничо-металургійного комплексів, хімічної промисловості, транспортної сфери.

Станом на початок квітня 2017 року до суду скерували до суду 24 справи щодо діяльності державних компаній, обвинувальні акти складено щодо 41 людини, додають у бюро.

Станом на 1 грудня 2016 року повідомлялося, що детективи бюро в суд передали 44 кримінальні провадження.

У квітні 2015 року призначили Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Проте Антикорупційне бюро зареєструвало перші провадження лише у грудні 2016 року, оскільки влітку проводився конкурс на посаду детектива НАБУ і лише у листопаді минулого року призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має наглядати за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюваного антикорупційним бюро України, а також підтримувати держобвинувачення у відповідних провадженнях.

Загалом боротися з корупцією в Україні повинні три структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне агентство із запобігання корупції.