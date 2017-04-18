МЗС вимагає від Росії припинити переслідування журналіста Семени – Беца

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії припинити переслідування кримського журналіста Миколи Семени в анексованому Криму. Про це у twitter написала речниця українського зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца в день чергового судового засідання над Семеною.

«Судилище у справі Миколи Семени триває. Сфабриковані звинувачення. Вкотре вимагаємо припинити переслідування журналіста», – написала Беца.

У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя 18 квітня має відбутися чергове судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени, якого російська влада звинувачує у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

7 грудня слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа складається з шести томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки добитися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анесованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.