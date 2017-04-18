США: поліція розшукує підозрюваного у вбивстві, оприлюдненому у Facebook

Влада США закликає до загальнонаціонального пошуку підозрюваного в стрілянині зі смертельними наслідками, яку він транслював у Facebook.

Поліцейські заявляють, що Стів Стівенс вистрілив у 74-річного Роберта Годвіна 16 квітня на вулиці в Клівленді, штат Огайо. Вони вважають, що він вибрав свою жертву випадково.

Поліція закликала жителів Огайо і сусідніх штатів бути напоготові, оскільки Стівенс озброєний «без сумніву».

За інформацію, яка сприятиме затриманню чоловіка, пропонують винагороду в розмірі 50 тисяч доларів.

За даними слідчих, Годвін є єдиною жертвою Стівенса, незважаючи на його заяви на Facebook, що він убив понад 10 людей.

Facebook критикували через те, що кадри вбивства були доступні користувачам протягом кількох годин. Компанія оголосила, що вона починає перегляд своїх процедур.