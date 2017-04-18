Штаб: в Авдіївці почалися ремонтні роботи

У штабі АТО заявляють, що на Донеччині в Авдіївці розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомляє прес-центр штабу, енергетики з військовослужбовцями продовжують працювати над ліквідацією наслідків вчорашнього обстрілу.

У штабі зазначають, що подачу електроенергії планують відновити близько 15:00.

Поліція Донеччини повідомляла, що через обстріли 17 квітня житлових кварталів Авдіївки пошкоджені 8 будинків: один будинок зруйнований повністю, один – частково, ще 6 пошкоджені. За даними поліції, бойовики з мінометів обстріляли стару частину міста.

Від лютого про обстріли Авдіївки повідомляється практично щодня, також регулярно повідомляється про знеструмлення міста внаслідок бойових дій.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте обстріли продовжуються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.