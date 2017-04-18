У Криму почалося чергове судове засідання у справі журналіста Семени

У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя 18 квітня почалося чергове судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени, якого російська влада звинувачує у закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Як повідомив в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії адвокат Олександр Попков, в ході сьогоднішнього засідання має відбутися допит свідків.

«Ті всі свідки з боку обвинувачення, які з’являлися на суд, вже допитані. Решта – вже двічі на суд не з'являлися», – розповів про судовий процес Микола Семена.

Журналіст сподівається, що суд прислухається до доводів адвокатів.

«Ми наполягаємо, що в цій справі дійсно немає складу злочину, тому що все здійснювалося відповідно до Конституції, норм свободи слова, закону про пресу. І журналіст, більш того, мав право в рубриці «точка зору» висловити свої думки і позицію. З нашої точки зору жодна держава не може жодному журналісту і простому громадянину в цьому заважати, або переслідувати його за думки», – сказав Семена в інтерв’ю Радіо Свобода.

7 грудня слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа складається з шести томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки добитися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.