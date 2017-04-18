У Туреччині розбився поліцейський вертоліт, є жертви

У Туреччині розбився поліцейський вертоліт з 12 людьми на борту на сході країни, повідомляє місцева влада.

Вертоліт зник через 10 хвилин після зльоту з міста Пюлюмюр в провінції Тунджелі 18 квітня, повідомляє офіс регіонального губернатора.

У заяві зазначається, що на борту літака перебували семеро співробітників поліції, суддя, солдат і три члени екіпажу.

Погані погодні умови, як вважають, стали причиною аварії, додається у заяві.

Рятувальні команди направилися до місця події, але сильний туман ускладнює рятувальні операції, повідомляють місцеві ЗМІ.