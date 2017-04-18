Таджикистан: міськрада Душанбе затвердила сина президента на посаді мера

Старшого сина президента Таджикистану Рустама Емомалі міська рада Душанбе затвердила на пост голови міста.

Як повідомляє прес-служба адміністрації міста, Рустам Емомалі виступив на сесії Ради депутатів і пообіцяв жителям міста гідне життя.

У січні офіс сина президента Таджикистану Емомалі Рахмона перенесли у колишню президентську адміністрацію, що посилило спекуляції, що Рустама Емомалі готують на президентську посаду на зміну батькові.

64-річний Емомалі Рахмон очолює переважно мусульманський Таджикистан з 1992 року. Багато його близьких родичів, серед яких і дві дочки, посідають високі державні посади та контролюють великий бізнес.

Правозахисники звинувачують режим Таджикистану у тиску на опозицію.