Таджикистан: міськрада Душанбе затвердила сина президента на посаді мера

Старшого сина президента Таджикистану Рустама Емомалі міська рада Душанбе затвердила на пост голови міста.
Як повідомляє прес-служба адміністрації міста, Рустам Емомалі виступив на сесії Ради депутатів і пообіцяв жителям міста гідне життя.
У січні офіс сина президента Таджикистану Емомалі Рахмона перенесли у колишню президентську адміністрацію, що посилило спекуляції, що Рустама Емомалі готують на президентську посаду на зміну батькові.
64-річний Емомалі Рахмон очолює переважно мусульманський Таджикистан з 1992 року. Багато його близьких родичів, серед яких і дві дочки, посідають високі державні посади та контролюють великий бізнес.
Правозахисники звинувачують режим Таджикистану у тиску на опозицію.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ