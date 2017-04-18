У Криму суд у справі журналіста Семени допитав одного свідка, двоє не прийшли на засідання

У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя закінчилося чергове засідання у кримінальній справі стосовно кримського журналіста Миколи Семени.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, на допит з’явився лише один свідок – Юлія Кожем’якіна, яка засвідчила, що була понятою під час огляду сторінки інтернет-видання з матеріалом Миколи Семени. При цьому свідок не змогла відповісти на запитання адвокатів щодо обставин огляду публікації.

Двоє свідків не з’явився на засідання, при цьому журналіст Сергій Мєшков – з невстановлених причин. Після цього захист клопотав про повторний допит співробітника ФСБ Росії на закритому засіданні, однак суддя це клопотання залишила без задоволення.

Наступне засідання заплановане на 3 травня.

У Міністерстві закордонних справ України 18 квітня вкотре закликали Росію припинити переслідування Семени.

7 грудня слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа складається з шести томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки добитися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.