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18 Квітень 2017, Київ 16:32
Новини | Міжнародні

Франція: силовики запобігли «безпосередній атаці» напередодні виборів

Співробітник поліції, Франція, архівне фото

У Франції заявляють про затримання двох чоловіків за підозрою у плануванні «неминучого і насильницького нападу» напередодні президентських виборів в країні.

Міністр внутрішніх справ Маттіас Феклю сказав, що двоє «чоловіків, які народилися в 1987 і 1993 роках, французи», були арештовані в південному французькому портовому місті Марсель 18 квітня.

Перший тур голосування пройде 23 квітня. З 11 кандидатів двоє, які отримають найбільшою підтримку виборців, братимуть участь у другому турі виборів 7 травня.

Ультраправий політик Марін Ле Пен і центрист Еммануель Макрон лідирують в опитуваннях громадської думки, але консервативний кандидат Франсуа Фійон і крайній лівий кандидат Жан-Люк Меланшон також мають шанс брати участь у другому турі виборів.

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