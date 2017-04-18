Скандальний екс-прокурор Лисенко зустрічається з Грановським та вільно відвідує ГПУ – «Схеми»

Колишній прокурор Сергій Лисенко, який був зі скандалом звільнений з органів прокуратури «за скоєння ганебного вчинку, порушення «присяги працівника прокуратури», продовжує вільно відвідувати Генпрокуратуру на вулиці Різницькій та проводити зустрічі з народним депутатом Олександром Грановським, якого неформально називають куратором у судах та прокуратурі від Адміністрації президента.

Журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») щонайменше двічі зафіксували, як екс-прокурор Лисенко, член так званого «прокурорського угруповання «Лисі Птахи», приїжджав до головного офісу Генеральної прокуратури.

Вперше – 8 лютого. Вдруге – 17 березня у компанії керуючого партнера юридичної компанії FCLEX Віктора Барсука. Ця фірма юридично супроводжує судовий спір навколо ТРЦ Sky Mall, відстоюючи інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського, колишнього бізнес-партнера депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського.

Сам прокурор Лисенко до звільнення з прокуратури був залучений у розслідування справи навколо ТРЦ Sky Mall і вів справу у судах на стороні держобвинувачення. Депутат Грановський підтвердив «Схемам», що познайомився з прокурором Лисенком саме під час процесу щодо Sky Mall.

«Саме прокурор Лисенко і його так звані «Лисі птахи» свого часу активно допомагали партнеру Грановського Андрію Адамовському у бізнесі: а саме порушували справи проти оточення їхнього конкурента – естонського бізнесмена Хіллара Теддера – під час майнової суперечки за торговельний центр «Скаймол» у Києві», – розповів раніше журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Так, прокурорів Сергія Лисенка, Дениса Соловея та Артема Тендітного звільнили у червні 2015 року після того, як журналіст Василь Крутчак опублікував фото листування по телефону в закритій групі Viber під назвою «Лисі птахи» під час засідання Дніпровського районного суду Києва, що стосувалось переслідування адвоката того самого естонського співвласника торговельного центру Sky Mall Хіллара Тедера. Тоді прокурорам не сподобалась прискіплива увага до них одного з присутніх на засіданні відвідувача, і вони письмово обговорювали між собою варіанти розправи над ним.

Після гучного звільнення з органів прокурор Лисенко отримав рішення суду про поновлення на посаді. Але на роботу в прокуратуру так і не повернувся.

Також журналісти помітили, що ввечері 5 квітня у столичному готелі Hyatt одночасно перебували народний депутат Олександр Грановський, екс-прокурор Сергій Лисенко та керуючий партнер юридичної компанії FCLEX Віктор Барсук. Сергій Лисенко поїхав раніше, а народний депутат Грановський залишив готель у компанії Віктора Барсука.

У коментарі журналістам програми «Схеми» Сергій Лисенко повідомив, що не пам’ятає, з якою метою відвідував Генеральну прокуратуру, та заявив, що з депутатом Грановським їх нічого не пов’язує, лише знайомство.

Раніше журналісти показували, як влітку 2016 року народний депутат Грановський проводив зустріч у столичному ресторані «Горчица» з адвокатами Олегом Маліневським та Віктором Барсуком.

У травні минулого року журналіст Дмитро Гнап опублікував фото, де звільнений прокурор Лисенко зустрічається з народним депутатом Олександром Грановським, якого називають неофіційним куратором прокуратури від Банкової.

Ось як рік тому в інтерв’ю журналістам «Схем» депутатГрановський охарактеризував екс-прокурора Лисенка:

«Ця молода людина, на мою думку, достатньо досвідчена і талановита, і, в широкому сенсі слова, сильний прокурор, до послуг якого сьогодні я інколи звертаюсь (він сьогодні не є посадовою особою, не займається прокурорською практикою. Він прекрасно знає, іноді знає матеріали, які мене цікавлять».

На запитання до Генерального прокурора Юрія Луценка з приводу причини відвідин скандального екс-прокурора офісу Генеральної прокуратури, Юрій Луценко відповів, що не знає і з Сергієм Лисенком не знайомий.