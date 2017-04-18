Міністр соцполітики розраховує на схвалення пенсійної реформи парламентом у травні

Міністр соціальної політики Андрій Рева висловлює сподівання на ухвалення розробленої урядом пенсійної реформи у Верховній Раді у травні. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода «Ваша Свобода».

«МВФ у меморандумі з розумінням поставився до того, що це достатньо серйозний і тривалий процес. Йдеться про те, що пенсійна реформа має набути чинності 1 січня 2018 року. Щоби все підготувати, все зробити, необхідно, щоб відповідний законопроект ухвалили раніше. Спочатку називалися дати подачі у березні, квітні, але реально, думаю, ми такий законопроект підготуємо і подамо в травні», – зазначив міністр.

«Я вважаю, що відкладати з таким важливим законом вже неможливо», – додав він.

Пенсійна реформа є одним із ключових пунктів меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. В уряді заявляють, що не планують підвищувати пенсійний вік, а знайшли інші способи подолати дефіцит Пенсійного фонду. У 2016 році держава продотувала Пенсійний фонд на понад 140 мільярдів гривень.

18 квітня голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден наголосив, що пенсійна реформа потрібна Україні терміново.