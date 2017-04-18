Більшість росіян не вважають порушенням міжнародного права анексію Криму – опитування

Більшість росіян вважає, що анексія Криму не порушила міжнародне право. Про це свідчать дані опитування російської аналітичної організації «Левада-Центр», яке опубліковане 18 квітня на сайті організації.

У своєму опитуванні «Левада-Центр» поставив громадянам Росії запитання: «Більшість населення країн Заходу і Україна вважає, що Росія, приєднавши (незаконно анексувавши – ред.) Крим, порушила всі післявоєнні і пострадянськіміжнародні домовленості і міжнародне право. Ви згодні чи ні з такою оцінкою?» – 44% респондентів відповіли «точно ні», 34% – «скоріше ні». 4% і 9% відповіли «точно так» і «скоріше так» відповідно.

Опитування проводилося з 31 березня по 3 квітня 2017 року за репрезентативною всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 людей у віці 18 років і старших в 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосив 20 лютого 2014 року почала тимчасової окупації Криму і Севастополя Росії. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупація півострова і називають це «відновлення історичної справедливості».