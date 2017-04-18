Туреччина: опозиція намагається скасувати результати референдуму

У Туреччині провідна опозиційна партія подала апеляцію щодо ануляції результатів референдуму, який розширює повноваження президента Реджепа Таїпа Ердогана, відкидаючи заклики прем’єр-міністра поважати результати волевиявлення.

Заступник голови Народної республіканської партії (CHP) Бюлент Тезджан заявив, що 18 квітня направив позов до Вищої виборчої ради з проханням визнати конституційні зміни «нелегітимними» через виборчі порушення.

Такі кроки з боку CHP, яка позиціонує себе світською партією, відбуваються на тлі зростання занепокоєння інших опозиційних партій та міжнародних спостерігачів щодо порушень під час голосування на референдумі у Туреччині.

Раніше у вівторок прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим закликав поважати результати референдуму.

«Кожен має поважати результати референдуму, особливо опозиція», – заявив Йилдирим.

Тим часом Європейський союз закликав Туреччину розпочати «прозоре розслідування» щодо ймовірних виборчих порушень.

Ввечері 17 квітня тисячі людей вийшли на вулиці Стамбула й інших міст Туреччини, протестуючи проти результатів референдуму.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 квітня різко відреагував на критику західних спостерігачів щодо референдуму, який розширює його повноваження. Заява Ердогана з’явилася після того, як спостерігачі ОБСЄ і ПАРЄ розкритикували референдум у Туреччині, заявивши, що правове поле референдуму не відповідало демократичним стандартам.

17 квітня керівник Центральної виборчої комісії Туреччини заявив, що результати референдуму, який розширює повноваження президента Реджепа Тайїпа Ердогана, є дійсними. Про це Саді Ґювен заявив після того, як опозиційна Республіканська народна партія заявила про ймовірні порушення, у тому числі про використання непроштампованих бюлетенів.

Центральна виборча комісія Туреччини ввечері 16 квітня заявила, що 51,3 відсотка учасників референдуму підтримали пропоновані 18 конституційних поправок і зміни, що дозволять Ердогану залишатись при владі до 2029 року.