Суд заборонив «Сбербанку» використовувати торговельну марку «Сбербанк» – «Ощадбанк»

Господарський суд Києва заборонив українській «дочці» «Сбербанку» використовувати торговельну марку «Сбербанк».

Як повідомляє прес-служба «Ощадбанку», суд також визнав недійсними десять торгівельних марок «Сбербанку», позбавив фінустанову доменного імені sberbank.uа.

«Ми відстояли законні інтереси «Ощадбанку», а з ними й інтереси мільйонів українців, аби вони не були введені в оману. Адже торговельна марка «Сбербанк» належить винятково Державному ощадному банку України. Нам вдалось чітко обґрунтувати свою правову позицію, надати переконливі письмові докази суду та аргументувати значні недоліки доказів та позиції опонентів», – зазначив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

У січні 2016 року «Ощадбанк» подав позов до суду про захист своєї торговельної марки «Сбербанк».

З січня цього року представники «Національного корпусу» вимагали припинення діяльності російських підприємств в Україні, зокрема і «Сбербанку».

Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку». 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Російський банк «Сбербанк Росії» («Сбербанк России») має в Україні дочірній банк, тобто формально український банк, що на 100% належить російському, – спершу під офіційною назвою «Дочірній банк «Сбербанку Росії» (загальновживана коротка назва збігалася з назвою російського банку – «Сбербанк Росії»). Банк уже називається просто «Сбербанк».