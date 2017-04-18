Суд у справі 5 екс-«беркутівців» продовжив слідчий експеримент

Святошинський районний суд Києва продовжив слідчий експеримент у рамках кримінального провадження щодо п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут».

У судовому рішенні зазначалося, що слідчий експеримент у центрі Києва з відтворення подій лютого 2014 року мав бути проведений в період з 29 березня по 18 квітня, з огляду на необхідність проведення великого обсягу роботи, учасники слідчого експерименту не уклалися у ці часові рамки.

У зв’язку з цим суд продовжив термін слідчої дії – до 1 вересня без припинення судового розгляду справи, підсудних не будуть залучати до проведення слідчого експерименту.

Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення у справі і відмовив у задоволенні клопотання стороні захисту підсудних.

У травні 2016 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому 2016 року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.