Пакистан: парламент засудив вбивство студента через «богохульство»

Пакистанська національна асамблея 18 квітня одноголосно ухвалила резолюцію із засудженням, як зазначається у документі, «варварського і холоднокровного вбивства» студента, якого звинуватили у «богохульстві».
13 квітня група студентів університету міста Мардан побили і застрелили Машала Хана на території навчального закладу, звинувативши його у поширенні «богохульства» у соціальних мережах.
У резолюції законотворців міститься вимога до урядовців на федеральному і місцевому рівнях вжити невідкладних заходів задля притягнення винних до відповідальності.
Пакистанська поліція заарештувала вісім підозрюваних у вбивстві юнака. Їх обвинуватили у вбивстві і тероризмі.
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