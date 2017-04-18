Пакистан: парламент засудив вбивство студента через «богохульство»

Пакистанська національна асамблея 18 квітня одноголосно ухвалила резолюцію із засудженням, як зазначається у документі, «варварського і холоднокровного вбивства» студента, якого звинуватили у «богохульстві».

13 квітня група студентів університету міста Мардан побили і застрелили Машала Хана на території навчального закладу, звинувативши його у поширенні «богохульства» у соціальних мережах.

У резолюції законотворців міститься вимога до урядовців на федеральному і місцевому рівнях вжити невідкладних заходів задля притягнення винних до відповідальності.

Пакистанська поліція заарештувала вісім підозрюваних у вбивстві юнака. Їх обвинуватили у вбивстві і тероризмі.