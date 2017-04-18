На Донбасі поранені 2 українських військових – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення двох своїх військових упродовж нинішньої доби через обстріли з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі.

За інформацією штабу української воєнної операції, упродовж нинішньої доби бойовики 18 разів обстрілювали їхні позиції. Найбільше обстрілів зафіксували на донецькому напрямку.

«По позиціях поруч Кримського ворог застосовував 82-міліметрові міномети. Опорні пункти у районах населених пунктів Авдіївка та Кам’янка обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Пісків та Опитного противник вів вогонь з кулеметів великого калібру, а по захисниках Зайцева застосовував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю», – повідомили у штабі АТО ввечері 18 квітня.

На приморському напрямку обстріли велися біля Красногорівки, Старогнатівки, Водяного і Чермалика. А на луганському – біля Катеринівки.

Сепаратисти угруповання «ДНР» звинувачують українських військових у 32 обстрілах за минулу добу, зокрема в обстрілах околись Донецька і Ясинуватої.

Луганські сепаратисти кажуть про обстріл Збройними силами України селища Сентянівка (колишнє Фрунзе) у Слов'яносербському районі Луганщини.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.