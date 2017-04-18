У Держдумі Росії назвали Радіо Свобода, «Голос Америки» і CNN «провідниками тиску США»

У Державній думі Росії вважають Радіо Свобода і «Голос Америки», а також телекомпанію CNN «провідниками тиску США на ситуацію у Росії».

Голова комітету російської Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв’язку Леонід Левін заявив 18 квітня, що американські медіа є частиною «масштабної системи тиску Вашингтона», яка нібито включає у себе «різні фонди, неурядові організації, гранти і багато іншого».

Ця заява Левіна пролунала 18 квітня під час слухань у цьому комітеті.

Але, як повідомляє «Интерфакс», під час слухань вирішили обмежитися обговоренням зазначеної проблеми на засіданні комітету за участю експертів і не було зроблено ніяких запитів про дотримання російського законодавства.

17 березня Держдума Росії доручила комітету з інформаційної політики організувати перевірку діяльності російських служб Радіо Свобода, «Голосу Америки», а також CNN на відповідність російському законодавству. Автор цієї ініціативи, депутат від партії «Єдина Росія» Костянтин Затулін, назвав це відповіддю на внесений до Конгресу США законопроект, що надає Міністерству юстиції додаткові повноваження для перевірки російського телеканалу RT на відповідність американським законам.

Як зазначила сенатор від Демократичної партії Джин Шахін, яка запропонувала законопроект, RT координує свою діяльність з російським урядом для поширення неправдивої інформації. Раніше цей телеканал звинуватили у причетності до втручання у вибори президента США.

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