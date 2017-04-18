Голова МЗС Росії Лавров відкрив «посольство» в Абхазії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з дводенним візитом до Абхазії, сепаратистського регіону Грузії, і взяв участь у відкритті так званого російського «посольства» у Сухумі.

Грузія різко розкритикувала Москву через цей візит Лаврова.

У заяві президента Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, опублікованій 18 квітня, висловлюється обурення діями Росії, спрямованими проти її суверенітету і територіальної цілісності, які, на думку Тбілісі, ще більше загострюють ситуацію.

Спеціальний представник прем’єр-міністра Грузії по зв’язках з Росією Зураб Абашидзе заявив у вівторок, що дводенний візит буде «порушенням суверенітету Грузії». Заступник міністра закордонних справ Грузії Давід Джалаганія зазначив, що Москва «ігнорує міжнародні принципи і закони».

Під час візиту 18-19 квітня голова російського МЗС Сергій Лавров має зустрітися з чільниками Абхазії.

Абхазія вийшла з-під контролю Грузії під час війни 1992-1993 років. Москва визнала Абхазію і Південну Осетію незалежними державами після п’ятиденної війни проти Тбілісі у 2008 році. Лише кілька країн наслідували цей приклад, у той час як переважна більшість вважає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. Росія направила тисячі своїх військових у ці регіони.