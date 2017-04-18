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19 Квітень 2017, Київ 00:36
Новини | Міжнародні

У Сербії студенти поновили протести проти обрання Вучича президентом

Студентські протести у Сербії, Белград, 18 квітня 2017 року

У Сербії студенти 18 квітня поновили протести проти обрання на посаду президента Александра Вучича, що донедавна очолював сербський уряд. Протести зупиняли на період великодніх свят.

Опозиція і її прихильники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями, серед яких тиск на медіа, хаборництво та шантаж . Вони також називають його автократичним лідером, а його «Сербську прогресивну партію» звинувачують у корупції.

Александр Вучич переміг на виборах президента 2 квітня із результатом у 55 відсотків. Протести опозиції у Сербії розпочалися відразу, водночас у ЄС привітали Вучича з перемогою.

Александр Вучич декларує прихильність євроінтеграційному напрямку Сербії, водночас виступає за тісні зв’язки країни з Росією. Посада президента у Сербії, що є парламентською республікою, радше церемоніальна, водночас партія Вучича залишається найвпливовішою у країні.

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