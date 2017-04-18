У Македонії тривають протести проти залучення албанських партій до коаліції

У столиці Македонії, Скоп’є, 18 квітня пройшла чергова акція протесту проти залучення албанських партій до урядової коаліції. Демонстранти вигукували антиєвропейські гасла.

Тисячі протестувальників прийшли під стіни парламенту у Скоп’є, вимагаючи нових виборів і відмови від плану партнерів коаліції зробити албанську мову другою державною.

Демонстранти хвалили президента Джорґе Іванова за відмову зустрітися з Карлом Більдтом, співголовою Європейської Рали щодо закордонних відносин, під час його візиту 18 квітня до Скоп’є. Метою візиту Більдта є спроба допомогти Македонії залагодити політичну кризу, яка триває вже 2 роки.

Владна партія «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність») упродовж кількох тижнів успішно перешкоджає коаліції у формуванні нового уряду і обранні спікера парламенту.

Протестувальники називали героєм президента Джорґе Іванова за те, що він відмовився дати коаліції мандат на формування нового уряду, хоча вона і має більшість у парламенті.

США і Європейський союз закликали «ВМРО-ДПМНЕ» припинити тактику протидії, яка, на думку Заходу, лише продовжить політичну кризу в країні.

Речниця Єврокомісії Мая Коціянчич 10 квітня заявила, що новий уряд Македонії «має бути створено без подальших зволікань на основі парламентської більшості, яка там є».

В обраному наприкінці минулого року парламенті Македонії партії албанської меншини отримали вирішальну роль, бо без них неможливе формування урядової коаліції. Як передумову вступу до коаліції вони вимагають обіцянку запровадити державний чи повний офіційний статус албанської мови по всій Македонії, поруч із македонською. Досі владна «ВМРО-ДПМНЕ» відмовилася виконати цю вимогу і не змогла сформувати коаліції. Досі опозиційні соціал-демократи, як виглядає, погодилися на це, що викликало тривалу хвилю протестів македонців і відмову президента країни надати лідерові соціал-демократів мандат на формування уряду.