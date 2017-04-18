Захист Семени наполягає на присутності у суді свідка, що дав суперечливі свідчення

Захист журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени наполягає на присутності у суді свідка, який під час слідства давав суперечливі свідчення, розповів у коментарі Крим.Реалії адвокат обвинуваченого Олександр Попков.

«Допит свідка Мєшкова у суді допоможе об’єктивно з’ясувати його позицію. Нас цікавить тільки одне його висловлювання, що журналіст Семена завжди висловлював проукраїнську й антиросійську позицію, але при цьому міг друкувати будь-які матеріали. Трошки суперечливі висловлювання», – зазначив адвокат.

У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя 18 квітня закінчилося чергове засідання у кримінальній справі щодо кримського журналіста Миколи Семени, якого російська влада звинувачує у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

На допит з’явилася лише один свідок – Юлія Кожем’якіна, яка розповіла, що була понятою під час огляду сторінки інтернет-видання з матеріалом Миколи Семени. При цьому свідок не змогла відповісти на питання адвокатів щодо обставин цього огляду публікації.

Наступне засідання заплановане на 3 травня.

7 грудня слідчий в анексованому Криму пред’явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна та Європейська Федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ із питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки домогтися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловлює занепокоєння переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, й закликає припинити тиск на нього.