США: поліція повідомляє про самогубство підозрюваного вбивці з Facebook

У США поліція Пенсильванії повідомляє про самогубство Стіва Стівенса, який застрелив в Огайо літнього чоловіка і виклав відео у Facebook.

За інформацією поліції, Стівенс застрелився 18 квітня після «короткого переслідування».

Поліція повідомляє, що 16 квітня у Клівленді Стів Стівенс застрелив 74-річного Роберта Ґодвіна, який повертався додому із церкви. Слідчі вважають, що жертву нападник вибрав навмання.

Після вбивства Стівенса оголосили у національний розшук.

Представники слідства вважають, що Ґодвін був однією жертвою Стівенса, попри його заяви у Facebook, що він вбив понад 10 людей.

Соцмережу Facebook розкритикували за те, що відео вбивства лишалося у доступі упродовж кількох годин. Співробітники Facebook повідомляють про початок перегляду свого регламенту.