Порошенко запросив британський бізнес інвестувати в Україну

Президент України Петро Порошенко закликав представників ділових кіл Сполученого Королівства інвестувати в Україну. Таку пропозицію глава держави озвучив увечері 18 квітня на зустрічі в Лондоні, де Порошенко розповів про впровадження реформ в Україні.

«Значну увагу було приділено створенню інвестиційного клімату, проведенню судової реформи, боротьбі з корупцією, реформі банківського та енергетичного сектору. Президент також поінформував про запуск з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування податку на додану вартість», – ідеться в повідомленні прес-служби президента України.

Порошенко вказав, що Велика Британія стала одним з найбільших іноземних інвесторів в Україні на суму понад два мільярди доларів. Він також згадав успішну роботу в Україні кількох британських компаній, яку назвав «хорошим прикладом для інших інвесторів, а також важливим сигналом довіри українським реформам».

Президент України Петро Порошенко 18 квітня розпочав дводенний офіційний візит до Великої Британії. Програмою візиту передбачені зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками Палати громад британського парламенту. Запланований також виступ президента України у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».