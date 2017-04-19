На Донбасі поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 18 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України, йдеться в ранковому зведенні.

Як уже кілька днів інформує штаб, найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Вогнем мінометів калібру 82 міліметри, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів сепаратисти накривали опорні пункти поблизу Красногорівки, а морських піхотинців під Водяним обстріляли із зенітної установки ЗУ-23-2, твердять у штабі АТО.

Міномети різних калібрів бойовики застосували також на Луганщині – поблизу Катеринівки та Кримського, ідеться в повідомленні української сторони.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 17 квітня не повідомляють.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.