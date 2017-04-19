Сніг у кількох областях України припиниться до кінця дня – синоптики

Нетипова для середини весни погода 18 квітня запанувала в кількох областях півдня та сходу України – з неба сипле сніг і льодова крупа. За даними синоптиків, 19 квітня опади припиняться в другій половині дня.

«Сніг – на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині. Циклон піде геть уже під кінець доби, яка лише почалася», – написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Про поступове припинення опадів упродовж доби, зокрема у Дніпрі та Харкові, повідомляють і закордонні погодні сайти – американський wunderground.com і норвезький yr.no.

Але синоптики закликають жителів Дніпра, Харкова й Полтави бути готовими й до нових снігових зарядів у п’ятницю, і лише після цього, на вихідні, стане трохи тепліше. А справжнє весняне тепло прийде в Україну лише наступного тижня.

Сайт Радіо Свобода неодноразово попереджав своїх читачів про ускладнення погодних умов у післявеликодній тиждень.