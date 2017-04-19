Через негоду в Україні знеструмлені понад півтори сотні населених пунктів – ДСНС

У ніч із 18 на 19 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше відключень сталося у Дніпропетровській області – 73. 38 сіл та містечок залишаються без електрики в Харківській, 35 – у Полтавській, чотири – в Херсонській, по одному – в Кіровоградській та Запорізькій областях.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, інформують рятувальники.

Нетипова для середини весни погода 18 квітня запанувала в кількох областях півдня та сходу України – з неба сипле сніг і льодова крупа. За даними синоптиків, 19 квітня опади припиняться в другій половині дня.

Але погодні прогнозисти закликають жителів Дніпра, Харкова й Полтави бути готовими й до нових снігових зарядів у п’ятницю, і лише після цього, на вихідні, стане трохи тепліше. А справжнє весняне тепло прийде в Україну лише наступного тижня.