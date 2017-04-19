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19 Квітень 2017, Київ 09:08
Новини | Політика

Міжнародний суд оголосить рішення щодо тимчасових заходів за позовом України проти Росії

Слухання позову України проти Росії в Міжнародному суді в Гаазі, 7 березня 2017 року

Головна судова інстанція під егідою ООН, Міжнародний суд, 19 квітня оголосить рішення щодо тимчасових заходів щодо ситуації між Росією і Україною. Як повідомляє прес-служба інстанції, засідання відбудеться в Гаазі, воно заплановане на 15:00 за місцевим часом (це 16:00 за Києвом).

У січні Україна подала позов до Міжнародного суду проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На початку березня у Міжнародному суді ООН, найвищому судовому органі у системі ООН, завершилися публічні слухання, які стосуються першого етапу розгляду позову, а саме – вирішення питання, чи застосувати тимчасові заходи, про які в суду просить Україна.

Україна, серед іншого, просить суд домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не здійснювали таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».

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