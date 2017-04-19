У Чорному морі затонув суховантаж із дев’ятьма українцями на борту

У Чорному морі в районі Керченської протоки уночі 19 квітня затонув суховантаж «Герої Арсеналу» з командою у складі 12 людей, серед яких дев’ятеро українців, двоє росіян та один громадянин Грузії.

Слідчий комітет Росії повідомив, що вдалося врятувати кількох людей, але точних даних про їхню кількість наразі немає. За даними влади Краснодарського краю, станом на 07:00 знайдена одна шлюпка з п'ятьма членами екіпажу. Точно відомо також, що на борт судна, що проходило повз місце аварії, був піднятий один громадянин України, моторист, якого витягли з води у стані сильного переохолодження.

На момент катастрофи в морі був трибальний шторм. Температура води в районі аварії складає сім-вісім градусів тепла.

Оператором судна «Герої Арсеналу» є турецька компанія Gunes shipping. «Ми з’ясовуємо обставини події, і зараз триває нарада з цього питання», – цитує російська агенція «РИА Новости» представницю компанії-оператора.

За даними МНС Росії, суховантаж «Герої Арсеналу», за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області Росії до Туреччини з вантажем зерна.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».