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19 Квітень 2017, Київ 10:39
Новини | Міжнародні

Літаки США перехопили російські бомбардувальники поблизу узбережжя Аляски

Російський бомбардувальник Ту-95 під час атаки в Сирії, ілюстративне фото

Пара російських бомбардувальників, здатних нести ядерні бомби, пролетіли неподалік берегів Аляски, підходячи ближче за 100 миль від острова Кадьяк. Американські літаки F-22 упродовж 12 хвилин супроводжували візитерів, перш ніж два бомбардувальники Ту-95 «Ведмідь» повернули в бік своєї бази в східній частині Росії. Інцидент стався 17 квітня, повідомили в Пентагоні.

Проліт російських літаків у зони ідентифікації протиповітряної оборони США стався вперше від часу вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Востаннє до нового інциденту російські бомбардувальники летіли неподалік від США 4 липня 2015 року. Тоді пара російських бомбардувальників курсувала уздовж берегів Аляски та Каліфорнії, підходячи ближче за 40 миль до пункту Мендосіно в штаті Каліфорнія.

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