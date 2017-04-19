У Дніпрі та Харківській області через негоду зупинене навчання в школах

Через екстремальні снігопади й похолодання в Дніпрі та Харківській призупинений навчальний процес. Про це повідомляють представники місцевих органів влади.

«Так, це стихійне лихо. Так, у місті повалило 2600 дерев. Так, ми закриваємо школи. Так, можливі підтоплення. У Дніпрі рекордно високий рівень води. Так, неможливо знову запустити опалення. Ні за лімітами газу, ні за технологією… Так, можливі перебої з електрикою і водою. Так, доведеться потерпіти», – повідомив у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.

У Харківській області припинене навчання в 13 районах, містах Куп’янськ, Лозова та Чугуїв і в Мереф’янській об’єднаній територіальній громаді, повідомляє місцеве видання «Медіапорт». У Харкові скасовувати уроки не будуть, повідомили в прес-службі Харківської міськради. Чи відправляти дітей на заняття, вирішувати батькам, довідок у школах за ці дні не вимагатимуть, додали в мерії.

Нетипова для середини весни погода 18 квітня запанувала в кількох областях півдня та сходу України – з неба сипле сніг і льодова крупа. За даними синоптиків, 19 квітня опади припиняться в другій половині дня.

Але синоптики закликають жителів Дніпра, Харкова й Полтави бути готовими й до нових снігових зарядів у п’ятницю, і лише після цього, на вихідні, стане трохи тепліше. А справжнє весняне тепло прийде в Україну лише наступного тижня.

Сайт Радіо Свобода неодноразово попереджав своїх читачів про ускладнення погодних умов у післявеликодній тиждень.