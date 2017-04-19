Зубко: рішення про повторне увімкнення опалення мають ухвалювати місцеві органи влади

Віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляє, що місцеві органи влади мають ухвалювати рішення щодо доцільності повторного підключення житлових будинків до опалення через похолодання.

«Рішення щодо вмикання опалення ухвалюється, якщо протягом трьох діб середня добова температура не перевищує 8 градусів тепла. Вимкнення систем відбувається, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла. Тому наразі саме місцеві органи влади мають визначитися щодо економічної і технологічної доцільності рішення про можливе повторне підключення до систем опалення», – написав Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що відповідні роз’яснення надіслано до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також місцевих державних адміністрацій.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оприлюднили роз’яснення щодо опалювального сезону: рішення про початок та закінчення опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади, зважаючи на кліматичні умови.

Нетипова для середини весни погода 18 квітня запанувала в кількох областях півдня та сходу України – з неба сипле сніг і льодова крупа. За даними синоптиків, 19 квітня опади припиняться в другій половині дня.

Очікується, що справжнє весняне тепло прийде в Україну лише наступного тижня.