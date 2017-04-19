МЗС з’ясовує дані про аварію суховантажу з українцями на борту

Міністерство закордонних справ України з’ясовує інформацію про аварію у Чорному морі суховантажу з українцями на борту.

«Консул у Ростові-на-Дону в оперативному контакті з Краснодарським УНС з’ясовує ситуацію щодо аварії судна в Керченській протоці», – повідомляє департамент консульської служби МЗС у twitter.

У Чорному морі в районі Керченської протоки уночі 19 квітня затонув суховантаж «Герої Арсеналу» з командою у складі 12 людей, серед яких дев’ятеро українців, двоє росіян та один громадянин Грузії.

Слідчий комітет Росії повідомив, що вдалося врятувати кількох людей, але точних даних про їхню кількість наразі немає. Зараз точно відомо, що на борт судна, що проходило повз місце аварії, був піднятий один громадянин України, моторист, якого витягли з води у стані сильного переохолодження.

На момент катастрофи в морі був трибальний шторм. Температура води в районі аварії складає сім-вісім градусів тепла.

Оператором судна «Герої Арсеналу» є турецька компанія Gunes shipping.

За даними МНС Росії, суховантаж «Герої Арсеналу», за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області Росії до Туреччини з вантажем зерна.