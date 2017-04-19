Сенат Нідерландів має намір провести дебати щодо ратифікації угоди Україна-ЄС наприкінці травня

Сенат Нідерландів ( верхня палата парламенту) має намір провести дебати щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом 23 травня.

Як повідомляється на сайті сенату, комітети з питань закордонних справ, оборони та розвитку і європейських відносин пропонують міністру закордонних справ Нідерландів взяти участь у пленарних дебатах, які можуть відбутися 23 травня.

За повідомленням, якщо ця дата не влаштує міністра, дебати перенесуть на 6 червня.

У лютому у Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом.

Перед цим уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію всупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні 2016 року ухвалили символічну спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди.

Нідерланди наразі є єдиною країною в ЄС, що ще не здійснила ратифікації цієї угоди. Ця ратифікація вже була схвалена в Нідерландах на всіх рівнях, але процес зупинився на найостаннішій, уже технічній стадії – передачі на зберігання до Брюсселя ратифікаційних документів – після того, як ця угода стала першим об’єктом прагнення євроскептиків скористатися новим законом Нідерландів про консультаційні референдуми щодо вже ухвалених законів. У референдумі у квітні 2016 року взяв участь ледь більший відсоток виборців, ніж мінімальних 30%, необхідних для визнання його чинним, але серед цих учасників більшість була проти ратифікації: 61% відсоток учасників референдуму, в якому взяли участь понад 32% виборців, проголосував проти, таким чином долю угоди вирішили менш ніж 19,7% нідерландських виборців.