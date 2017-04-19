Віце-президент США обіцяє в разі нападу КНДР ефективну відповідь

Віце-президент США Майк Пенс закликав Північну Корею не випробовувати рішучість Сполучених Штатів і пообіцяв «потужну та ефективну» відповідь на будь-який напад. Виступаючи на борту авіаносця «Рональд Рейган» 19 квітня, Пенс сказав, що КНДР є «найнебезпечнішою і актуальною загрозою миру і безпеці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні».

Він сказав, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжить «старанно працювати» з іншими країнами, щоб застосувати економічний і дипломатичний тиск на Пхеньян, оскільки Сполучені Штати «завжди прагнутимуть до миру». Але Водночас Пенс попередив, що «щит стоїть на сторожі і меч готовий».

Азійське турне віце-президента США Майка Пенса, в межах якого він відвідав авіаносець «Рональд Рейган», відбувається у час зростання напруженості на півострові через реалізацію Пхеньяном забороненої рішеннями ООН ракетної програми. 16 квітня в КНДР відбулося невдале випробування, ракета вибухнула одразу після старту.

Тим часом у Нью-Йорку заступник представника Північної Кореї в ООН звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у перетворенні Корейського півострова на «найгарячішу точку у світі», що, за його словами, створює небезпечну ситуацію.